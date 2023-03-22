Деньги 22 марта 2023, 14:34 «Это не тренд, а, наоборот, его окончание». Экономист Гинько прокомментировал рост курса евро

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Несмотря на повышения курса евро до 83 рублей, можно говорить о том, что это не тренд, а, скорее, его окончание. Так в разговоре с RT экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил повышение курса европейской валюты на Московской бирже.

Курс евро будет снижаться в том числе из-за того, что после ковидных ограничений открывается Китай. Экономист считает, что турпоток в эту страну может вырасти в десятки раз.

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«Во-вторых, мы все меньше закупаем товаров из ЕС. Мы стали больше закупать продукции в других странах, и у нас очень мощно развивается собственное производство», — добавил Гинько.

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Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с апреля 2022 года.