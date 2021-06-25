Это мои деньги: психолог рассказал о негативном влиянии финансовой зависимости в паре

Финансовые отношения в паре могут значительно сказаться на уровне доверия и комфорта в отношениях. Бизнес-психолог, специалист по финансовому мышлению Полина Большакова рассказала о том, как как денежная зависимость в паре может влиять на семейное благополучие. Об этом сообщило РИА ФАН.

По мнению Большаковой, финансовая зависимость в паре может подразделяться на три вида. Первый вид — тотальный контроль. При таком виде отношений один из партнеров полностью контролирует бюджет другого. Зависимый партнер в данном случае не имеет собственных средств к существованию.

Второй вид — эксплуатация. Один из партнеров находится на содержании второго. Зависимый обычно содержит «угнетателя».

Третий вид — финансовый вред. В таком случае один из партнеров угрожает другому, запрещая ему самостоятельно добывать средства к существованию.

По мнению британских исследователей, чаще всего в финансовую зависимость попадают именно женщины. Их число составляет 60% от всех людей, состоящих в подобных отношениях. В 70% случаев зависимость наступает сразу после вступления в брак или начала совместного проживания и лишь в 30% случаев после рождения детей. Женщина с ребенком на руках становится заложницей токсичных отношений. Судя по проведенным опросам, мужчины начинали ощущать себя финансово зависимыми, когда доходы женщины стремились к половине от общего семейного бюджета.

В России же с финансовой зависимостью чаще всего сталкиваются женщины, которые подвергаются домашнему насилию. Причиной этого является патриархальный уклад общества и распространенные стереотипы.

«С милым рай в шалаше, я как за каменной стеной и т. д. Женщины привыкли думать, что если семья богата и живет в достатке, то все хорошо. На деле же развод, внезапная болезнь или смерть кормильца, наследники из прошлой жизни или разорение бизнеса супруга могут поставить крест не только на текущих доходах, но и на всей благополучной жизни в целом», — рассказала специалист.

По мнению эксперта, есть ряд причин, по которым можно понять, что человек попал в финансовую зависимость. Например, человек начинает терпеть абьюз, опасаясь лишиться средств к существованию или же не имеет своих денег вовсе. Один из партнеров не способен вести бюджет, а также не имеет карьерных амбиций. Все эти признаки являются сигналами о финансовой зависимости.

«Последствия: даже если в семье нет насилия, потеря финансово успешного партнера может стать роковой. Если вы не умеете вести бюджет и никогда не зарабатывали самостоятельно, шанс не выбраться из финансовой ямы очень высок», — заявила психолог.

Чтобы избежать денежной зависимости, специалист рекомендует самостоятельно распоряжаться своим финансовым благополучием. Необходимо рассчитывать лишь на те средства, которые вы добываете самостоятельно.

«По опыту клиентов финансового коучинга, самый оптимальный вариант ведения семейного бюджета — раздельный или смешанный. В первом случае партнеры ведут полностью независимую друг от друга бухгалтерию. Во втором — есть совместные траты на жизненные нужды (жилье, налоги, продукты и иногда развлечения), остальные деньги каждый держит при себе», — подытожила психолог.