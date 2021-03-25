Еще одного пензенского чиновника задержали по подозрению в получении взятки. Видео

Главу администрации Пензенского района Сергея Козина задержали по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщило управление СК РФ по Пензенской области.

Козина задержали с поличным в среду, 24 марта. Чиновника заподозрили в получении взятки от руководителя одной из местных компаний. Денежную сумму ему передал посредник — глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков. В отношении обоих чиновников завели уголовные дела. Их задержали сразу после передачи денег.

По версии следствия, Козин получил через Есенкова взятку от гендиректора одной из фирм за оказание помощи в вопросах, связанных с перераспределением границ земельного участка.

Денежные средства были изъяты следователем.

Ранее президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отправил в отставку с поста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. Об этом писала «Газета.ru». Вместе с Белозерцевым были задержаны еще пять человек, в том числе глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель.