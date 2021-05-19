Еще одно последствие ковида. Маркетолог объяснил, зачем «Лента» покупает сеть Billa

Сейчас происходит переформатирование всего мирового ретейла, торговые сети объединяются и поглощают другие компании для консолидации рынка. Поэтому «Лента» приобретает сеть супермаркетов Billa, объяснил «360» маркетолог Николай Григорьев.

Пандемия коронавируса обнажила не только ряд проблем, но и обозначила несколько серьезных трендов. В том числе — кризис гипермаркетов, который начался еще раньше.

«Вот эти огромные гипермаркеты с огромными скоплениями людей, вот это все сейчас находится в сложном положении. Вообще ретейл вот на таком переломе — с одной стороны, где-то впереди в будущем, не очень далеком. Доставка дронами, например», — сообщил эксперт.

На фоне пандемии многие люди начали сторониться таких мест, как гипермаркеты, и все ретейлеры всерьез задумались над новыми проектами, в том числе в сфере доставки. Это стало самым быстрорастущим сегментом за время всех локдаунов. Кроме того, нужно обеспечить наличие товаров на складе, чтобы клиентам доставляли их заказы.

«Происходит переформатирование всего сектора мирового ретейлера. И вот эти вещи проще делать, обладая соответствующим ресурсом. Поэтому начинают происходить вот эти объединения, консолидации ресурсов. Ничего особенного в этом нет», — отметил Григорьев.

В небольших городах, в которых есть маленькие магазины, если к ним приходят крупные игроки, то они начинают погибать. Таким магазинам трудно объединиться в сеть, потому что у них, как правило, трудно устроен бизнес и очень много хозяев. Но выход есть.

«Они могут начать лоббировать у государства определенные ограничения. Скажем, вот во Франции, чтобы сохранить вот эту исконную, старинную традиционную среду маленьких лавочников и так далее, они запрещают в городах с небольшим населением заход крупных супермаркетов, типа „Ашан“», — рассказал маркетолог.

Компания «Лента» решила приобрести сеть супермаркетов Billa. Сделку оценили в 19,3 миллиарда рублей. А накануне стало известно о планах «Магнита» купить сеть «Дикси».