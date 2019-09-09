Еще один индустриальный парк возведут в Солнечногорске. «Есипово-2» расположится на 285 гектарах

285 гектаров федеральной земли переданы в собственность городского округа Солнечногорск для создания индустриального парка «Есипово-2». Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«Совместно с Росимуществом проделана большая работа по передаче земли из федеральной собственности в муниципальную. В настоящее время с земельных участков сняты все обременения, что позволяет вовлечь их в хозяйственный оборот и реализовать крупный инвестиционный проект в Солнечногорске», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

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В Солнечногорске уже функционирует государственный индустриальный парк «Есипово», где в апреле президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли первый в России автомобильный завод «Мерседес». В 2013 году правительство Московской области предоставило порядка 300 га областной земли для реализации данного проекта.

«Правительство региона ведет планомерную работу по развитию приоритетных направлений экономики Подмосковья и привлечению инвесторов в регион. Комфортные условия для бизнеса — это залог развития экономики области. Крупные проекты, реализуемые на территории Подмосковья — это инвестиции, налоги в областной и местный бюджеты, а также новые рабочие места рядом с домом для жителей», — подчеркнул министр.