Деньги 27 января 2023, 04:20 ЕС захотел потратить на Украину часть замороженных средств Центробанка России — СМИ Bloomberg: часть замороженных в ЕС российских активов хотят потратить на Украину РИА «Новости»

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Юристы Совета Евросоюза сообщили, что блок имеет право задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов Центробанка России для восстановления Украины, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ утверждают, что вариант конфискации средств не рассматривается. В будущем ЕС должен проработать механизм возможного возвращения средств России.

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Российские активы были заморожены Евросоюзом в рамках санкционной политики. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Подобные действия Запада глава Минфина России Антон Силуанов назвал неприкрытым воровством. В общей сложности за рубежом заморожено порядка 300 миллиардов евро активов Банка России.

Европа переживает сложные времена на фоне энергетического и экономического кризиса. Санкции гораздо больнее ударили по западным странам, нежели по России. При этом Европа не отказывается от русофобской политики, ряд стран согласились передать Украине танки. Все это указывает на ее вовлеченность в украинский конфликт.