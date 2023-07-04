04 июля 2023, 19:03
ЕС заговорил о возможном подключении Россельхозбанка к SWIFT из-за окончания зерновой сделки
Захарова назвала непроходной схему подключения Россельхозбанка к SWIFT
Схема по созданию некоей «дочки» Россельхозбанка, которую ЕС может подключить к SWIFT для расчетов в рамках зерновой сделки, непроходная. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что обсуждение в Брюсселе возможности подключения к SWIFT некоего специально созданного филиала Россельхозбанка связано с тем, что 17 июля заканчивается действие Черноморской инициативы. Так ЕС пытается создать видимость «прорыва» в деле сельхозэкспорта. На самом деле, поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки заблокированы из-за санкций США, Евросоюза и Великобритании.
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«Одна из основных проблем — обслуживание банковских платежей в свете отключения профильного Россельхозбанка от системы SWIFT. <…> Реальной замены SWIFT нет и не может быть», — подчеркнула она.
По словам Захаровой, Россия понимала все с самого начала. Но ЕС и ООН заговорили об этом с опаской только сейчас, когда до конца зерновой сделки осталось чуть меньше двух недель. При этом они продвигают «заведомо непроходную» схему по созданию некоей «дочки» Россельхозбанка, которую Евросоюз, может, когда-нибудь согласится подключить к SWIFT, отметила дипломат.
На открытие филиала нужны долгие месяцы. Установление SWIFT занимает еще три месяца. Но Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением зерновой сделки, пояснила Захарова логику ЕС.
В МИД уже сообщили, что РФ не видит оснований для продления инициативы.
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