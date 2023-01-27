Эксклюзив 27 января 2023, 15:17 ЕС восстановит Украину за деньги россиян Экономист Коловангин: изъятие активов ЦБ России со стороны ЕС априори незаконно piqsels

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Власти ЕС нашли законные основания изымать активы ЦБ России для нужд Украины. Экономист, политолог, историк Петр Коловангин в интервью «360» заявил, что к такой ситуации привела халатность сотрудников регулятора.

«Замораживание активов с точки зрения международного права незаконно. Они являются суверенными объектами собственности РФ», — отметил он.

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Внеправовой грабеж

По его словам, без согласия собственника ничего использовать в интересах других субъектов мирового законодательства нельзя.

«ЕС попросту создает надуманные основания и нарушает наше суверенное право. На простом языке — грабят Россию, на языке уголовного права — мародерство», — заявил Коловангин.

Он заявил, что в случае изъятия активов ЦБ РФ согласно международному праву действия Евросоюза будут расцениваться как ограбление национального финансового богатства страны.

ЦБ России ведет совершенно неправильную, неоправданную и непродуманную позицию и политику. В условиях обострения международной обстановки вокруг России и в условиях спецоперации на Украине регулятор разместил 300 миллиардов долларов национальных активов в зарубежных банках. Петр Коловангин Экономист, политолог, историк

По его мнению, такие действия должны подтолкнуть руководство Российской Федерации применить вторую статью ФЗ. Она предусматривает наказание ЦБ России за невыполнение обязательств перед страной.

«С одной стороны, действия ЕС — агрессивное поведение западных государств по отношению к России. С другой стороны — ЦБ РФ совершил ряд попустительских, халатных и преступных действий», — сказал собеседник «360».

РИА «Новости»

Также Коловангин подчеркнул, что регулятор распоряжается золотовалютными резервами, которые принадлежат российскому государству.

«У всех специалистов возникает большой вопрос: на каком основании сотрудники ЦБ России допустили подобные потери для страны и не просчитали перспективу», — поделился он.

Внутренние предатели

Самих сотрудников регулятора экономист назвал своего рода пятой колонной.

Заявления представителей ЦБ, что они не знали и их не предупреждали — это детский лепет. У них есть колоссальный штат аналитических групп. И при этом ЦБ не смог просчитать судьбу золотовалютных резервов России за рубежом в условиях санкционной блокады страны. Петр Коловангин Экономист, политолог, историк

По его мнению, сотрудники регулятора должны ответить за свои действия перед народом России и перед государством.

«Эта ответственность должна выражаться в возбуждении уголовного дела Следственным комитетом. Правоохранители должны расследовать эту ситуацию и рассказать, почему Россия понесла такие потери по инициативе ЦБ», — сказал Коловангин.

РИА «Новости»

По его словам, регулятор скрывает масштабы потерь из-за санкций ЕС.

Долгое молчание

«Мы не видим никаких решительных действий протеста со стороны правительства России. Никто не разбирается, почему допущена такая чудовищная потеря. Никто не наказан, хотя уже год прошел», — подчеркнул экономист.

Он сказал, что хотел бы получить полный отчет по этой ситуации.

Также Коловангин предположил, что изъятые активы ЦБ пойдут на восстановление Украины после окончания спецоперации.

По сути, Россия оплатит агрессию со стороны стран НАТО. Петр Коловангин Экономист, политолог, историк

По словам собеседника «360», после подобного поведения со стороны ЦБ должна последовать реакция руководства страны.

«Хотелось бы большей определенности, ясности и честности в обсуждении этого вопроса. Оно даст больше понимания практических действий правительства России», — подчеркнул экономист.

Также он предположил, что изъятие активов ЦБ повлияет на внутреннюю ситуацию в РФ.

«Сейчас у России столько собственных насущных проблем, сколько никогда не было. Например, нищенское обеспечение пенсионеров. Попробуйте прожить на 15 тысяч рублей», — поделился Коловангин

Саму ситуацию с размещением активов России за рубежом в критической обстановке собеседник «360» назвал парадоксальной. По его словам, сотрудники ЦБ повели себя безответственно.