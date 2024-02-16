Деньги 16 февраля 2024, 09:42 ЕС в 2023 году закупил у России нефти и газа на 29 миллиардов евро Eurostat: ЕС в 2023 году закупил у России нефти и газа на 29 миллиардов евро

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Россия в 2023 году поставила в Евросоюз углеводородов на сумму более 29 миллиардов евро, что подтверждается материалами Eurostat. При этом товарооборот России и стран ЕС в прошлом году упал в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом.

По данным статистического ведомства, импорт российских товаров в 27 стран ЕС в 2023 году составил 50,64 миллиарда евро, а экспорт в Россию — 38,32 миллиарда евро. При этом европейские власти неоднократно ужесточали введенные ранее санкции, сокращая возможности для торговли.

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В Еврокомиссии заявили, что порядка 147 миллиардов из «досанкционного» товарооборота с Россией оказались под экономическими рестрикциями. Товары, связанные с ядерной энергетикой или сжиженным природным газом, стали недоступны.

Ранее западные СМИ написали, что Венгрия помешала принять Евросоюзу 13-й пакет санкций, приуроченный к годовщине спецоперации.