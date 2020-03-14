ЕС продлил на полгода санкции из-за Украины

Речь идет об ограничениях на банковские операции. Также попавшим в санкционный список запрещено въезжать на территорию Европейского союза. Санкции теперь действуют до 15 сентября 2020 года.

Ограничения ввели после присоединения Крыма к России в 2014 году. Черный список несколько раз пересматривался, сейчас в него входят 35 организаций и 182 частных лица.

В конце февраля посольство США в Киеве выпустило видео по случаю очередной годовщины присоединения Крыма. В ролике американские дипломаты пообещали Украине поддержку в борьбе с РФ.

Помимо ЕС санкции против России в разное время вводили США, Канада, Великобритания и другие страны.