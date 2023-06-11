11 июня 2023, 01:02
Эпохе доминирования доллара предрекли конец в мировой экономике
Reuters: глава ВТБ Костин спрогнозировал конец доминирования доллара
Рост популярности китайского юаня скоро приведет к концу исторической эпохи доминирования американского доллара в экономике. Таким прогнозом глава ВТБ Андрей Костин поделился в интервью Reuters.
Он отметил, что в текущей геополитической ситуации многие страны начали переходить к расчетам за пределами доллара и евро, а власти КНР предпринимают действия для снятия валютных ограничений.
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«Китай понимает, что не станет мировой экономической державой номер один, если сохранит свой юань в качестве неконвертируемой валюты», — пояснил Костин.
Таким образом, долгая историческая эпоха доминирования американского доллара близится к концу, резюмировал банкир.
Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБа пришли к выводу, что Россия может заменить доллар и евро в международных расчетах национальными валютами, криптовалютами или цифровым «золотым рублем».
Зампред правительства Александр Новак ранее заявил, что Россия и Иран проводят около 80% взаиморасчетов в рублях и риалах. Он отметил, что власти стран рассматривают вопрос расчетов в валютах других стран, например, в юанях.
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