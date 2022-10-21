Энергетик Юшков заявил, что газовый хаб в Турции сможет обеспечить российским топливом Европу | 360°

Деньги 21 октября 2022, 14:23 Энергетик Юшков заявил, что газовый хаб в Турции сможет обеспечить российским топливом Европу

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Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что газовый хаб в Турции даст возможность России поставлять газ в Европу. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

По его словам, такой вариант поможет снять часть политических вопросов.

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«Задумка с газовым хабом как раз и состоит в том, чтобы между Европой и Россией появился посредник», — считает Юшков.

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Эксперт отметил, что сейчас Запад препятствует поставкам топлива в Европу, а участие Турции поможет их продолжить. Он добавил, что для России этот вариант менее выгодный с точки зрения прибыли.