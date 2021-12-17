Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что Россия ничего не потеряет из-за того, что сертификацию газопровода «Северный поток — 2» придется отложить. Об этом сообщила НСН.

По его словам, «Газпром» и так получает сверхприбыль.

«В текущих условиях, при данных ценах на газ, ожидать каких-то значимых потерь на этом направлении из-за того, что „Северный поток - 2“ невозможно нагрузить, не приходится», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что в первом квартале цены на глаз в любом случае максимально вырастут.