Мишустин перечислил факторы финансовой стабильности России | 360°

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(обновлено: 08 сентября 2022, 10:05)

Мишустин перечислил факторы финансовой стабильности России

Премьер Мишустин: ФНБ сделал подушку безопасности для финансирования функций государства

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Создание Фонда национального благосостояния (ФНБ), электронного бюджета и технологических платформ администрирования премьер-министр России Михаил Мишустин назвал факторами, которые позволяют сохранять стабильность экономики. Он дал интервью для фильма телеканала «Россия 24» к юбилею Минфина, сообщил ТАСС.

Он назвал ФНБ важнейшим «завоеванием». Фонд позволил создать подушку безопасности и распланировать надежное финансирование всех основных обязательств государства.

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К факторам обеспечения стабильности премьер также причислил электронный бюджет и технологические платформы администрирования, например налоговой службы, казначейства и таможни.

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«Все это те вехи, которые дают возможность людям даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, чувствовать финансовую стабильность», — сказал глава правительства.

По словам Мишустина, именно ответственная финансовая политика помогла нивелировать влияние кризиса и санкций.

Объем ВВП, по данным на август — начало сентября, сократился всего на 0,5%, а инфляция составила 13-14%. Это гораздо меньше, чем предполагали.

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