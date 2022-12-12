Деньги 12 декабря 2022, 13:49 Электронные сигареты после Нового года могут подорожать на 30%

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Рост акцизов на рынке электронных сигарет ожидается в следующем году. В среднем цена на вейпы в 2023 году может подняться на 30%, сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с News.ru.

По мнению эксперта, цена на привычные всем сигареты существенно не поднимется, а вот любителям электронных изделий стоит подготовиться к росту цен.

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Отмечается, что в 2021 году количество одноразовых вейпов в России оценивалось в 93 миллиона штук.

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