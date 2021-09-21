Россиян предупредили об ухудшении качества электроники при росте цен

В 2021 году бытовая техника в России подорожала на 30%. Производители вынуждены были взвинтить цены на фоне пандемии. При этом характеристики моделей зачастую ухудшаются.

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил Ura.Ru, что ценник на электронику уже скорректирован вверх.

«Цены <…> выросли в этом году на 30%. Если говорить о дальнейшем росте, то вряд ли он возможен, но при этом мы видим, что ухудшаются характеристики модели, поэтому происходит скрытое удорожание», — подчеркнул он.

Некоторые модели, по словам Муртазина, стали несколько хуже предыдущих.

Сильнее всего скрытое подорожание оказало влияние на телевизоры. Они стали стоить на 15-20% больше. При этом матрица устройства более бюджетная — хуже.

«Кажется, что это более новый телевизор, он стоит дороже, он должен быть лучше, но, на самом деле, он хуже по целому ряду параметров», — сказал аналитик.

Производители, отметил экономист Виталий Калугин, вынуждены повышать цены на электронику из-за ситуации с пандемией COVID-19. В прошлом году она разрушила логистику и спровоцировала рост на элементную базу. Дороже стали, в первую очередь, процессоры.

«А сейчас, как говорится, чуть ли не в каждом чайнике стоит по отдельному процессору», — заключил эксперт.