Цены на электронику и бытовую технику в России могут резко подняться. Об этом предупредил руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика», политолог Никита Масленников, сообщило агентство Ura.ru.

«Нехватка контейнеров на морских перевозках приводит к контейнерному кризису в мире», — отметил он.

Это скажется на электронике, гаджетах, бытовой технике. По оценкам международных экспертов, цены могут подрасти на 10-15%, а на определенные виды этой продукции — еще больше.

«Если есть необходимость обновить технику, это надо делать сейчас, потому что через месяц цены будут совершенно другие», — посоветовал политолог.

Экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой предупредил о росте цен и на продовольственные товары. Это не проблема России, а мировой экономики в целом, пояснил он.

«Сейчас, пока рынки труда не восстановились, у производителей возникают вопросы с привлечением трудовой силы. Это только один из факторов. Цены в ближайшие пару лет будут расти. Это объективная реальность», — рассказал Косой.

Ранее Росстат опубликовал данные об изменении индекса потребительских цен. В отчете зафиксирован рост цен практически на все категории товаров. Наибольший рост среди продовольственных товаров — на морковь (3%), а среди непродовольственных товаров — на отечественные легковые автомобили (1,2%).