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    18 марта 2021, 11:10

    Электроника резко подорожает в России — эксперт

    Алена Макаренко

    Цены на электронику и бытовую технику в России могут резко подняться. Об этом предупредил руководитель Института современного развития по направлению «Финансы и экономика», политолог Никита Масленников, сообщило агентство Ura.ru.

    «Нехватка контейнеров на морских перевозках приводит к контейнерному кризису в мире», — отметил он.

    Это скажется на электронике, гаджетах, бытовой технике. По оценкам международных экспертов, цены могут подрасти на 10-15%, а на определенные виды этой продукции — еще больше.

    «Если есть необходимость обновить технику, это надо делать сейчас, потому что через месяц цены будут совершенно другие», — посоветовал политолог.

    Экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой предупредил о росте цен и на продовольственные товары. Это не проблема России, а мировой экономики в целом, пояснил он.

    «Сейчас, пока рынки труда не восстановились, у производителей возникают вопросы с привлечением трудовой силы. Это только один из факторов. Цены в ближайшие пару лет будут расти. Это объективная реальность», — рассказал Косой.

    Ранее Росстат опубликовал данные об изменении индекса потребительских цен. В отчете зафиксирован рост цен практически на все категории товаров. Наибольший рост среди продовольственных товаров — на морковь (3%), а среди непродовольственных товаров — на отечественные легковые автомобили (1,2%).