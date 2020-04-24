«Экспортный кешбэк» запустили в Москве для малого и среднего бизнеса

«Это абсолютно новая программа поддержки предпринимателей. Ее утвердили в конце марта — в рамках второго пакета антикризисных мер, принятого правительством Москвы. Правила подачи заявок максимально просты, будет достаточно стандартного набора учредительных документов», — объявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На сайте мэра Москвы сообщили, что размер гранта составит 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50% от уплаченных налогов. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин объявил, что грант можно назвать «экспортным кешбэком», потому что его размер будет зависеть от выручки.

Грант на экспорт ввели в рамках второго пакета антикризисных мер. Московский экспортный центр, кроме того, продолжает принимать заявки на субсидии, их перечень расширили в том же пакете мер.

Субсидии позволяют частично компенсировать расходы на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуального труда. Деньги можно получить на патенты, сертификацию продуктов, транспортировку и адаптацию продукции. Максимальный размер выплат составляет три миллиона рублей. Подать заявку можно до 1 июня.