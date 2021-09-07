Экспортные цены на российскую пшеницу обновили семилетний максимум
Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до семилетнего максимума. Скорее всего, на фоне ожидаемого повышения экспортной пошлины, стоимость на зерно расти больше не будет.
Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Совэкон», на который ссылается агентство экономических новостей «Прайм». По итогам прошлой недели цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли на три доллара, до 301 доллара за тонну. Это максимум с апреля 2021 года.
«Дальнейший рост цен на российскую пшеницу под вопросом. Цены на пшеницу из других регионов за последние недели заметно снизились, а конкурентоспособность российского зерна падает. Внутренний рынок будет под давлением на фоне ожидаемого роста экспортной пошлины», — уточнили аналитики.
С июня прогнозы на новый урожай пшеницы в Северном полушарии начали стремительно ухудшаться. Вследствие засушливой и жаркой погоды пострадала львиная доля российского урожая. Кроме того, были сокращены посевные площади под озимые.
На рост экспортной стоимости российской пшеницы повлияло еще и увеличение внутренних цен.
В середине августа Минсельхоз США сообщил о резком уменьшении урожая пшеницы в России. Эксперты предсказали высокую стоимость зерна, но анонсировали небольшое снижение стоимости внутренних закупочных цен.