Экспортные пошлины на зерновые и подсолнечное масло перевели в рубли

Российские производители зерновых и подсолнечного масла заплатят за выход на международный рынок в рублях. Экспортные пошлины отвязали от курса доллара и перевели на национальную валюту.

Ранее размер выплат рассчитывали по среднему рыночному показателю и базовой цене в долларах. Теперь для расчета начнут брать средний размер курса доллара, установленный Банком России за последние пять дней, предшествующих дате расчета.

Пошлина на вывоз подсолнечного масла составит 82,5 тысячи рублей за тонну, на шрот — 13,875 тысячи рублей, на пшеницу и меслин — 15 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну. Такие данные привело Министерство сельского хозяйства в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что такое решение поддержит экспортеров сельхозпродукции на фоне колебаний валютных курсов и обеспечит стабильные цены на внутреннем рынке.

Опрошенные РИА «Новости» эксперты оценили решение властей положительно. Управляющий активами Cresco Capital Степан Сумин отметил, что новые пошлины рассчитывали исходя из курса 75 рублей за доллар, что станет комфортным показателем для наполнения бюджета.

При этом в условиях, когда платежи по валютным контрактам получить проблематично, экспортеры смогут четко рассчитывать свои доходы и расходы.

Ведущий аналитик «Фридом финанс» Наталья Мильчакова отметила, что правительство только скорректировало саму формулу расчета пошлин, привязав ее к мировым ценам и валютному курсу. Она назвала решение правительства компромиссом на фоне требований аграриев полностью отменить пошлины.

По оценке аналитиков, дорогое сырье и сильно укрепившийся рубль на внутреннем продовольственном рынке никак не скажутся. Директор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на рубли уже перевели зарубежные контракты по продаже зерна. Речь идет о сделке с Турцией на три миллиарда рублей.