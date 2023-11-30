Деньги 30 ноября 2023, 19:01 Экспортеры увеличили продажи валюты в октябре и ноябре Глава департамента ЦБ Данилова: экспортеры увеличили продажи валюты на 36% Pxhere

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Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты в октябре и ноябре 2023 года. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до 12,5 миллиарда долларов. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — заявила Данилова.

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Она добавила, что основной иностранной валютой на российском рынке становится китайский юань. Кроме того, возрастают трансграничные платежи в рублях.

Данилова отметила, что 1 октября объем средств иностранных банков на счетах и депозитах в российских составлял около 550 миллиардов рублей. Такими же показатели были и год назад, но теперь выросла доля банков из дружественных стран — 75%.

Ранее стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в Лаосе. Через банкоматы уже можно снимать деньги в лаосской валюте в тестовом режиме. Карты «Мир» также принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Венесуэле и других странах. В будущем подключиться к российской платежной системе могут в Египте, Иране, Индонезии, Эфиопии.