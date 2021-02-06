Экспорт золота вырос в России в три раза в 2020 году

Россия в 2020 году более чем в три раза увеличила экспорт золота. Драгоценного металла удалось продать на общую сумму 18 535 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Согласно данным ФТС, в 2020 году страна продала золото на общую сумму 18 535 миллиардов долларов. Такое значение оказалось в 3,2 раза больше, чем было в 2019 году. В необработанном виде и в слитках в 2019-м было продано золота на 5,76 миллиарда долларов. В натуральном выражении экспорт вырос более чем в два раза. Было продано 320 тонн против 123 тонн в 2019 году.

Больше всего золота покупает Великобритания. Этой стране продали 290 тонн драгоценного металла на сумму 16,9 миллиарда долларов. В 2019 году Великобритания приобрела 113 тонн золота за 5,3 миллиарда рублей.

Весной 2020 года Минпромторг получил разрешение правительства выдавать генеральные лицензии производителям на вывоз аффинированного золота и серебра в слитках. Раньше документы получали только банки с лицензией Центробанка. Компаниям и аффинажным заводам разрешалось заниматься экспортом только по разовым лицензиям с конкретным иностранным лицом.