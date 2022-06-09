Экспорт США в Россию упал до 20-летнего минимума

В апреле США ввезли в Россию товаров на 89,1 миллиона долларов. Это рекордно низкая за последние 20 лет сумма, сообщил РБК.

Американский экспорт в марте сократился в пять раз и достиг 101,1 миллиона долларов. По итогам апреля общий объем сократился еще сильнее, до рекордных с 2020 года показателей. Об этом свидетельствует ежемесячный отчет Бюро переписей США. Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию данных по внешней торговле России.

По некоторым категориям поставки прекратились полностью. Например, Россия не закупала у американских компаний суда и лодки, поршневые двигатели внутреннего сгорания, туннелепроходческие машины, бурильные установки и оборудование для забивки свай. Сильно сократились поставки легковых и сельскохозяйственных машин. Если по итогам прошлого года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России по совокупному товарообороту, то по итогам текущего они, скорее всего, вылетят из топ-5.

Вместе с тем Россия поставила в США товаров на 2,08 миллиарда долларов. Это на 24% меньше, чем в марте, однако все равно падение продаж было не таким значительным. Для сравнения: в 2021 году ежемесячно поставлялось товаров на 2,47 миллиарда долларов.

Товарооборот России с Китаем растет, сообщило РИА ФАН. К 2024 году он может достигнуть 200 миллиардов долларов.