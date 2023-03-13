Деньги 13 марта 2023, 13:10 Экспорт саке из Японии достиг рекордных 18,2%

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Экспорт японского саке достиг рекордного показателя в 18,2% в прошлом году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Kyodo.

Всего экспорт саке принес в 2022 году 340 миллионов долларов. Больше всего напиток пользуется популярностью в США, на их долю приходится самая значительная часть покупок. Также саке очень любят в Китае и Южной Корее. Среди импортеров еще и страны Юго-Восточной Азии.

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«Экспорт увеличился в пять раз за последнее десятилетие, а средняя цена выросла более чем в два раза», — сказано в материале издания.

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Такую растущую популярность алкогольного напитка связывают с тем, что в мире появляется все больший спрос на японскую культуру и кухню.

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