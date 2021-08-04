Экспорт офисной мебели и техники из Москвы вырос на 94,3%

Москва экспортировала офисную мебель и технику на 64,56 миллиона долларов по итогам первых четырех месяцев 2021 года. Это на 94,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские производители существенно нарастили поставки офисной мебели и техники. Так, в январе–апреле 2021 года экспорт составил 64,56 миллиона долларов США, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 1,4% больше, чем за первые четыре месяца 2019 года Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли 56,41 миллиона долларов США. Это на 101% больше, чем в январе–апреле 2020 года, добавил Ефимов.

Экспорт некоторых категорий офисной техники превысил показатель не только 2020-го, но и 2019 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«В частности, в первые четыре месяца этого года поставки комплектующих и запчастей для офисной печатной техники, в том числе принтеров, достигли 3,48 миллиона долларов США — это на 52,4% больше того же показателя 2020 года и на 58,4% выше, чем в начале 2019 года», — уточнил Прохоров.

Москва также расширила список стран — импортеров оргтехники до 60, в то время как в прошлом году их было 50. Главным покупателем столичной офисной техники стала Белоруссия — она закупила эти товары в объеме 10,88 миллиона долларов, следом за ней разместились Казахстан — 8,71 миллиона долларов и Нидерланды — 8,34 миллиона долларов.

Экспорт офисной мебели в первые месяцы 2021 года составил 8,15 миллиона долларов и увеличился на 56,3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, а также на 42,9% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Наиболее поставляемыми товарами стали комплектующие для мебели, компьютерные кресла с регулировкой высоты и кресла с металлическим каркасом.

По данным центра «Моспром», наибольший объем офисной мебели был поставлен в страны ближнего зарубежья, основная часть в Казахстан — экспорт данного вида продукции составил 3,52 миллиона долларов США.

Московский экспорт офисной мебели сконцентрирован в основном в странах ближнего зарубежья, в ближайшие годы этот регион останется наиболее перспективным для поставок такого вида товаров. Если говорить о столичной офисной технике, то она востребована во многих регионах мира — помимо стран ближнего зарубежья, в Юго-Восточной Азии и Западной Европе Наталья Шувалова генеральный директор центра «Моспром».

Как отмечают специалисты центра «Моспром», экспортеры офисной техники могут не только увеличивать свое присутствие на уже освоенных рынках и расширять товарную структуру, но и выходить на новые европейские рынки, в частности, Норвегию, Румынию, Испанию и Ирландию. Для успешного роста экспорта в эти страны компании должны улучшать качество продукции и повышать технологическую конкурентоспособность ее производства.