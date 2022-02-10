Эксперты заявили, что автодилеры искусственно создают дефицит машин

Новая схема спекуляции появилась на российском авторынке. Сотрудники российских автосалонов начали торговать местами на приобретение новых машин. Юристы и представители профильных автомобильных организаций рассказали о существовании таких манипуляций NEWS.ru.

Специалисты подчеркнули, что дилеры могут искусственным образом создавать дефицит на авто, чтобы вымогать деньги у желающих приобрести машину как можно скорее. Стоимость подобной услуги составляет от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом клиенты довольно активно соглашаются на подобные условия.

«Период дефицита новых автомобилей, по объективным причинам, давно прошел. Нынешний дефицит — искусственный, он раздут намеренно», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.