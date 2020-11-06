Налоги для богатых россиян предложили увеличить

Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству повысить налоги для богатых россиян и корпораций. Такой отзыв ВШЭ представила на проект федерального бюджета на 2021 год.

Для физических лиц годовой доход которых превышает 12 миллионов рублей, предлагается установить налог в размере 20%. Для тех, кто зарабатывает 24 миллиона рублей, подоходный налог должен составлять 24%. Кроме того, экономисты ВШЭ предлагают вернуть ставку 24% или даже 30% налога на прибыль.

По мнению экспертов, налоговая система России готова к таким изменениям. Сейчас физические и юридические лица не могут выводить деньги за границу, поэтому самое время увеличить налоговые ставки.

«Достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции», — пояснили в ВШЭ.

Важно также создавать более безопасные условия для бизнеса в России, уверены экономисты ВШЭ. Это поможет привлечь в страну инвестиции.

А вот налоги для россиян с доходом меньше 20 тысяч рублей в месяц предложили отменить совсем. С такой инициативой в сентябре 2020 года выступили представители партии ЛДПР.