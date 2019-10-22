Эксперты увидели заметное падение спроса на бензин

Газета ссылается на данные группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков» с января по сентябрь. Потребление бензина сравнивалось с аналогичным периодом 2018 года.

Согласно статистике, после резкого падения в 2015 году, в 2016-м спрос на бензин снизился на 0,4%, в 2017-м — на 0,3%, а в 2018 году он вырос на 0,4%.

Падение 2015 года было обусловлено обвалом рубля, цен на нефть и введением санкций против России, сообщил изданию аналитик компании «Финам» Алексей Калачев.

«Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», – считает эксперт.

При этом, по данным Минэнерго, отгрузка бензина с НПЗ российским потребителям сократилась в январе-сентябре лишь на 0,4%.

По данным Росстата, продажи бензина на внутреннем рынке за первые семь месяцев и вовсе выросли на 2,9%. Однако эксперты считают, что рынок падает, и эти цифры не отражают действительность.