Эксперты Superjob рассказали, кто получил премии по итогам 2019 года

9 и 10 января исследовательский центр Superjob опросил 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с постоянной работой. Исследование портала показало, что премию по итогам года получили 33% женщин. При этом рассчитывали на нее 29% сотрудниц. Среди мужчин дополнительные выплаты ожидали 30%, но получили лишь 27%.

Отмечается, что большая часть премированных сотрудников оказалась в возрастной категории до 34 лет. В ней премии получил 31% работников. Среди контингента старше 45 лет денежные поощрения получили 30%, а в возрасте от 35 до 44 лет — 28%.

Исследователи подчеркнули, что чаще премии доставались сотрудникам с доходом более 80 тысяч либо менее 30 тысяч — по 32%.

Кроме того, отмечается, что за последние годы получать премии по итогам года россияне стали чаще. В 2011 году таких работников было всего 17%, а в 2018 году уже 28%.