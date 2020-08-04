Эксперты сделали прогноз по курсу доллара и евро к концу текущего года

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган и президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек сделали прогноз по курсу доллара, евро и нефти к концу текущего года.

Как считает Коган, ближе к завершению года доллар будет стоить примерно 75–78 рублей, пишет РИА ФАН.

«Цены на нефть предсказывать бесполезно. Скорее всего, она будет торговаться в пределах 45–47 рублей», — предположил он.

Ходачек заявил, что евро составит приблизительно 84 рубля, а доллар будет находиться на отметке 73 рубля.

«До конца года сохранятся величины 82–84 рубля за евро и 69–73 рубля за доллар», — отметил специалист.

Он добавил, что цены могут вновь достигнуть мартовских показателей, так как стоимость энергетических ресурсов будет увеличиваться.