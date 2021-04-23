Эксперты сделали прогноз об укреплении рубля и снижении цен на нефть

Специалисты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» сделали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля. По ожиданиям аналитиков, стоимость топлива будет и дальше уменьшаться, сообщило РИА ФАН.

«Большая вероятность, что цены на нефть продолжат падать. Уровень поддержки находится на отметке в 63 доллара, поэтому сегодня нефть может переползти в диапазон 63–65», — отметили эксперты.

Ключевым фактором, который повлияет на изменение курса рубля будет заседание Центробанка, которое состоится 23 апреля, и ожидания повышения процентной ставки. Специалисты считают, что рубль начнет плавно укрепляться. Первая отметкой станет 76, дальше — диапазон 75,5–76. При этом для укрепления в будущем необходим позитив, связанный с геополитикой.