Эксперты: рубль демонстрирует завидную устойчивость

Курс доллара понизился до отметки в 69,81 рубля. В последний раз он опускался ниже 70 рублей 6 марта текущего года. Евро же подешевел до 77,71 рубля.

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер», отметил, что основной поддержкой для рубля выступает восстановление цен на нефть. Помимо этого, на российской валюте сказывается улучшение настроений на международных рынках в свете смягчения карантина.

«Спрос на активы развивающихся площадок возрастает, а вместе с ним наблюдаются покупки и в соответствующих валютах. В этом смысле снижение рублевых ставок делает российские ценные бумаги одними из наиболее интересных», — заявил эксперт.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, считает, что рубль укрепляется за счет нескольких внешних факторов: рост инвесторов к рисковым активам, стабильные увеличение нефтяных котировок.

Дмитрий Иванов, исполнительный директор Klopenko Group и венчурного клуба ITLeaders, также полагает, что укрепление рубля на мировом рынке связано с ростом стоимости нефти.