Эксперты: Россию ждут негативные последствия из-за вывода экономики из тени

Власти России заявили, что экономика страны уверенно выходит из тени. Эксперты считают, что у процесса есть свои минусы. Если он будет принудительным, то это негативно скажется на экономическом росте и доходах населения.

Обеление российской экономики отмечают в Минфине и Минэкономразвития, сообщил сайт РБК. В Федеральной налоговой службе при этом говорят, что растет эффективность администрирования налогов. На снижение объемов теневых операций указывают в ЦБ РФ.

Денег казна с экономических объектов действительно получает больше. Несмотря на это, уверяют экономисты, тормозится экономический рост. В Минэкономразвития уже признали, что обеление зарплат повлияло на падение реальных предполагаемых доходов россиян.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заметил, что из-за индексации пенсий многие работающие пенсионеры предпочитают работать неформально, без оформления трудового договора. На аналогичные трудовые отношения переходят и в некоторых компаниях, сотрудники которых оформляют ИП или якобы становятся самозанятыми.

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Тем временем активный выход финансового сектора из тени обусловлен в основном борьбой ЦБ с банками, возможно, задействованными в незаконных схемах по обналичиванию. Старт процесса был дан в 2013 году, когда принудительно закрылся Мастер-банк, уточнили эксперты.

Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец подчеркнула, что на обеление экономики указывает несоответствие динамик реальных предполагаемых доходов и заработных плат. Первые «отстают и остаются в отрицательной зоне», тогда как у вторых динамика «хорошая и довольно устойчивая».

По ее словам, процесс вывода бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост. На сколько именно, эксперт указывать не стала. В долгосрочной перспективе, уверены специалисты, рост экономики без вывода предпринимательского сектора и занятых из тени невозможен.