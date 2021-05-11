Эксперты разъяснили действие закона о добровольном запрете на оформление кредитов

Члены Госдумы намерены внести поправки в Гражданский кодекс и статью «О потребительском кредите». Об этом рассказал РБК со ссылкой на пакет документов.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать деньги со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», — напомнил инициатор изменений, зампред комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Антон Гетта.

Вместе с тем внесенные Думой коррективы должны защитить россиян от оформлений кредитов посторонними лицами, поскольку на портале «Госуслуги» можно будет заранее отказаться от заведения кредитных историй, разъяснил президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».