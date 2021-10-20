Эксперты рассказали, цены на какие продукты вырастут больше всего

Цены на некоторые продукты вырастут уже в ближайшее время. Таким мнением поделился председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин. Об этом сообщило ИА НСН.

«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая — продукция молочного и мясного животноводства», — отметил эксперт. При этом директор департамента аналитики СОЮЗМОЛОКО Алексей Воронин отметил, что на данный момент на некоторые категории продуктов цены достигли значительным масштабов. Дальнейший рост будет зависеть от достигнутых показателей.