Эксперты рассказали, сколько денег нужно россиянам для счастья

Когда говорится о деньгах для счастья, имеется в виду психологическая оценка того, какие средства помогут человеку ощущать всю полноту жизни. Об этом, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт отметила, что сумма может сильно колебаться. Она зависит не только от места жительства, но и от возраста человека. Причем, чем старше мы все становимся, тем выше наши запросы к деньгам.

По статистике, человеку к 45 годам нужно в месяц уже на 60% больше, чем раньше. Суммы, которые были названы, достаточно внушительные. Ранее гражданам в среднем нужно было 195 тысяч рублей в месяц. Теперь же, с учетом инфляции, эта сумма выросла до 210 тысяч в месяц.

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