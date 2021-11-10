Эксперты рассказали, при каких условиях может возникнуть крах рынка недвижимости в России

В 2008–2009 годах Россия столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом. Инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев рассказал, при каких условиях сейчас рынок недвижимости может потерпеть крах. Об этом сообщили «Дни.ру».

Эксперт подчеркнул, что чтобы ситуация повторилась, должны сложиться воедино несколько факторов. Должно возникнуть резкое снижение стоимости сырья на 50-60%, увеличение ключевой ставки до 12-17% и ставки по ипотеке до 15-20%. Помимо этого, из-за волны сокращений должен возникнуть высокий уровень безработицы.

«Все совокупно может ударить по экономике страны, обрушить платежеспособный спрос на недвижимость», — предупредил эксперт.