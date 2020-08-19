Эксперты рассказали о подводных камнях карт с кешбеком

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что предложения с кешбэком зачастую выглядят красиво. Однако по факту его размер оказывается меньше или банк начисляет немалую плату за пользование такой картой.

«Бывает, что пользоваться такими картами по назначению можно только в партнерских магазинах или организациях, предоставляющих определенные услуги. Таким образом, клиент ограничен в выборе», — обратил внимание собеседник издания.

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отметил, что в некоторых случаях кешбэк возможен только при онлайн-покупках.

«Иногда — только при прямых покупках в офлайн-магазинах. Также нужно помнить об ограничениях банков по сумме денежных средств, которые они возвращают», — указал специалист.