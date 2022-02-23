Эксперты рассказали о бесполезности страховок для кредита

Банки часто навязывают процедуру страхования кредита, однако эта процедура является бесполезной. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Есть огромное количество способов обхода того, что делают банки и кредиторы в принципе со страхованием, но начинать надо с изменений в законодательстве, чтобы обязать кредиторов предавать кредиты на идентичных условиях как со страховкой, так и без нее», — пояснил заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что с помощью данной процедуры банки обогащаются за счет клиентов. При этом ценность страхование не несет.