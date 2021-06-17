Эксперты рассказали, когда в России остановится рост цен на недвижимость

В последнее время в Росси отмечается высокий спрос на ипотеку. Вместе с ним растут и цены на недвижимость. Однако эксперты считают, что скоро он остановится, написало издание «Взгляд.ру».

Из-за программы льготной ипотеки спрос на ипотечное жилье в России в последние два года очень высок. Из-за этого растут и цены на недвижимость. Сейчас программу льготной ипотеки изменили. Кредит могут выдать только на три миллиона против 15 раньше — это значит, что столичные регионы практически исключаются из программы, поскольку купить квартиру за такие деньги там невозможно.

Эксперты по недвижимости считают, что снижение спроса на ипотеку остановит рост цен на квартиры уже в этом году. Специалисты также допускают, что цены могут пойти вниз — но не сильно.

«Если цены и снизятся, то коррекция будет небольшая — на 5-10%, не больше», — отметил эксперт в сфере недвижимости Сергей Ковров.