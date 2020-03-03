Эксперты рассказали, как сохранить деньги в эпидемию коронавируса

Старший аналитик «Альпари» Алина Бодрова предположила, что курс валют стабилизируется в начале весны. В понедельник 2 марта «внешний фон положителен, нефть в хорошем плюсе вследствие коррекционного повышения, рынки явно готовы откупить то, что выглядит очень и очень дешево».

Главный аналитик инвестиционной компании «БКС Премьер» Антон Покатович уточнил, что сейчас неопределенность, тревожность и волатильность на рынке серьезно растут.

«Мы даже не можем говорить, что большинство защитных инвестиционных инструментов могут гарантировать какую-то хорошую доходность. Если мы говорим об инвестициях, то мы можем использовать крайне высокого инвестиционного уровня качества, и такие инструменты, к сожалению, для большинства населения недоступны, ими могут пользоваться в основном только профессиональные участники торгов, финансового рынка и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, физическим лицам стоит хранить деньги в более надежных валютах. Вывод наличных средств — традиционная и безопасная стратегия.

«Сохранение своих денег в долларах, в швейцарских франках, в японских йенах, например, каких-то более экзотических валютах, но тем не менее весьма и весьма стабильных — это, наверно, наиболее правильное и рациональное решение по крайней мере для того, чтобы переждать текущую рыночную волатильность и тревожность. То есть продавать сейчас доллар, на мой взгляд — это вряд ли рациональная стратегия. Сейчас, скорее, нужно наращивать свое присутствие в долларовой валюте, пока что оставаться в ней», — добавил Покатович.

Тем не менее, не стоит снимать все деньги со вкладов и переводить их в доллары.

Многим россиянам подойдет банковский вклад, а более опытным инвесторам — диверсификация рисков, хеджировние и прочие операции. Аналитик напомнил, что в настоящее время рынок непредсказуем и опасен, поэтому основной массе лучше отказаться от сложных инструментов.