Эксперты рассказали, что делать, если не можешь оплатить кредит на карантине

Во многих банках в договорах прописан пункт о форс-мажорах. В этом случае дается отсрочка или возможность неоплаты платежа. Но в этом есть минус — сложно доказать непредвиденную ситуацию.

Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры», сообщил, что форс-мажоры необходимо подтвердить через компетентные органы. В России таковым является Торгово-промышленная палата.

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами, заявил, что на данный момент ни кредитная организация, ни суд не признают текущую обстановку с распространением коронавируса форс-мажором.

Эксперт полагает, что банки могут ввести кредитные каникулы. Однако, они будут индивидуальны для каждого заемщика. Он отметил, что услуга является платной и зачастую предлагается на невыгодных условиях, к тому же воспользоваться ею смогут далеко не все.