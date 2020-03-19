    19 марта 2020, 14:43

    Эксперты рассказали, что делать, если не можешь оплатить кредит на карантине

    Анастасия Кременчугская

    Эксперты рассказали, что делать, если находишься на принудительном карантине и не можешь оплатить кредит. Life.ru рассказал о возможных способах не просрочить обязательный платеж, если вам нельзя выходить из дома.

    Во многих банках в договорах прописан пункт о форс-мажорах. В этом случае дается отсрочка или возможность неоплаты платежа. Но в этом есть минус — сложно доказать непредвиденную ситуацию.

    Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры», сообщил, что форс-мажоры необходимо подтвердить через компетентные органы. В России таковым является Торгово-промышленная палата.

    Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами, заявил, что на данный момент ни кредитная организация, ни суд не признают текущую обстановку с распространением коронавируса форс-мажором.

    Эксперт полагает, что банки могут ввести кредитные каникулы. Однако, они будут индивидуальны для каждого заемщика. Он отметил, что услуга является платной и зачастую предлагается на невыгодных условиях, к тому же воспользоваться ею смогут далеко не все.