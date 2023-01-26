Деньги 26 января 2023, 09:42 Эксперты РАН выявили, что более половины российских компаний пострадали из-за санкций РБК: российский бизнес показал высокие адаптивные способности на фоне санкций freepik

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Эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН провели опрос среди российских предпринимателей и выявили, что более половины компаний пострадали от санкций. Об этом сообщил РБК.

«Две трети (66,2%) предприятий заявили, что пострадали от санкций, а 14,6% считают, что могут пострадать в будущем, доля бизнеса, сообщившего об отсутствии негативного влияния санкций, относительно высока — 19,2%», — говорится в отчете РАН.

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При этом эксперты отметили высокую адаптивную активность российских компаний. Предприниматели усилили поиск новых поставщиков и новых рынков сбыта, начали перестраивать производства с прицелом на будущее, сократили инвестиционные затраты, начали выпускать новые виды продукции.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Кучмина, несмотря на установление новых торговых связей, многим предприятиям приходится сталкиваться с логистическими трудностями. Для преодоления кризиса потребуется несколько лет, считает он.

Тем не менее власти продолжают оказывать поддержку малому бизнесу. Например, Московская область в этом году выделила 168 миллионов рублей на грантовую поддержку IT-компаний в рамках проекта «Цифровые технологии Подмосковья».