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    13 октября 2020, 16:23

    Эксперты РАН оценили возможность введения второго периода нерабочих дней

    Полина Петрова

    Ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН оценили возможность введения второго периода нерабочих дней из-за новой волны распространения коронавирусной инфекции. По их мнению, такое развитие событий маловероятно, пишет сайт kp.ru.
    Эксперты РАН оценили возможность введения второго периода нерабочих дней

    «Опыт локдауна показал, что закрытие большинства предприятий промышленности, строительства и сектора производственных услуг слабо влияет на эпидемиологическую ситуацию, но при этом приводит к неприемлемым экономическим потерям, — пояснили экономисты.

    Помимо прочего, опасность второй волны будет ниже благодаря накопленному популяционному иммунитету, а также подготовленности медицинских специалистов. Аналитики отметили, что первая волна СОVID-19 нанесла российской экономике ущерб в размере 8% в годовом выражении. По прогнозам экономистов, урон должен был быть более сильным.

    По мнению экспертов, «экономическое чудо» произошло в связи с тем, что закрывшиеся в период нерабочих дней магазины и рестораны не вносили большой вклад в экономику России, а промышленные гиганты продолжали свою работу.