Эксперты РАН оценили возможность введения второго периода нерабочих дней

«Опыт локдауна показал, что закрытие большинства предприятий промышленности, строительства и сектора производственных услуг слабо влияет на эпидемиологическую ситуацию, но при этом приводит к неприемлемым экономическим потерям, — пояснили экономисты.

Помимо прочего, опасность второй волны будет ниже благодаря накопленному популяционному иммунитету, а также подготовленности медицинских специалистов. Аналитики отметили, что первая волна СОVID-19 нанесла российской экономике ущерб в размере 8% в годовом выражении. По прогнозам экономистов, урон должен был быть более сильным.

По мнению экспертов, «экономическое чудо» произошло в связи с тем, что закрывшиеся в период нерабочих дней магазины и рестораны не вносили большой вклад в экономику России, а промышленные гиганты продолжали свою работу.