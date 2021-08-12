Эксперты предупредили об исчерпывании собственных резервов Москвы к 2022 году

Накопления Москвы на 1 июля составили 940 миллиардов рублей. Около половины этих резервов столица может потратить до 2022 года.

Резервы Москвы складываются из двух составляющих: собственные — около 440 миллиардов рублей и средств городских бюджетных учреждений — около 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оценку международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P).

Около половины всех средств из резерва столица может потратить к 2022 году для поддержания повышенного уровня бюджетных расходов после использования рыночных заимствований. Аналитики считают, что город полностью использует собственные резервы, останутся только средства бюджетных учреждений.

Специалисты считают, что ситуация с ликвидностью останется комфортной еще на год.

При этом кредитный уровень Москвы находится на том же уровне, что и суверенный рейтинг Российской Федерации.

Ранее Центробанк сообщил, что объем международных резервов России по состоянию на 16 июля составляет 597,4 миллиарда долларов.