Эксперты предсказали обвал ипотечного рынка на 10%

В этом году сферу ипотечных кредитов ожидает стагнация. На фоне кризиса из-за COVID-19 в ближайшее время объем жилищного кредитования упадет на 10% в сравнении с 2019 годом.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России, это не сможет предотвратить даже увеличение доступности ипотечных программ и снижение кредитной ставки.

Из-за того, что многие потеряли работу после введения режима самоизоляции, банки уменьшили количество одобренных заявок с 70-75% до 60-65%, не желая давать кредиты тем, кто не может подтвердить свои доходы.

Эксперты уверены, что ипотека станет более доступной, так как планируется дальнейшее снижение средней ставки до 8%, а также льготные предложения по ставке 6,5% для новостроек.

Ранее сообщалось, что еще четыре банка собираются добавить услугу по выдаче ипотечных кредитов удаленно до конца этого года. Сейчас такую возможность предоставляют только три банка — ДОМ.РФ, Сбербанк и ВТБ.