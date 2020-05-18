Эксперты предсказали обвал ипотечного рынка на 10%
Как написала газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России, это не сможет предотвратить даже увеличение доступности ипотечных программ и снижение кредитной ставки.
Из-за того, что многие потеряли работу после введения режима самоизоляции, банки уменьшили количество одобренных заявок с 70-75% до 60-65%, не желая давать кредиты тем, кто не может подтвердить свои доходы.
Эксперты уверены, что ипотека станет более доступной, так как планируется дальнейшее снижение средней ставки до 8%, а также льготные предложения по ставке 6,5% для новостроек.
Ранее сообщалось, что еще четыре банка собираются добавить услугу по выдаче ипотечных кредитов удаленно до конца этого года. Сейчас такую возможность предоставляют только три банка — ДОМ.РФ, Сбербанк и ВТБ.