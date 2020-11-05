Эксперты предсказали рублю колебания вне зависимости от итогов выборов в США

Курс рубля будет колебаться независимо от того, кто победит на выборах президента США. Пока неясно, сколько продлится этот период «турбулентности» и когда именно он начнется.

«С рублем, думаю, будет то же самое, что сейчас. Если Трамп победит, сразу будут колебания, если Байден — чуть позже», — объяснил в интервью РИА «Новости» директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.

Эксперт уверен, что колебания будут и с долларом. А он в свою очередь повлияет на рубль. Вопрос только, когда все это случится.

Абрамов также добавил, что после выборов экономический мир может поделиться на несколько зон со своими валютами. Рыночная модель показала свою недееспособность, поэтому будет действовать какая-то другая модель: китайская, индийская или даже российская.

Тем временем Джо Байден запустил сайт, посвященный передаче власти его администрации в случае победы на президентских выборах. Там он опубликовал обращение к своим избирателям, где объяснил, что так его команда сможет приступить к выполнению новых обязанностей в первый же день.