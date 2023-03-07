Деньги 07 марта 2023, 16:46 Эксперты предсказали рост цен на новостройки в Петербурге

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В Петербурге цены на квартиры в новостройках поднялись в среднем на 7,8%, а вторичка, наоборот, немного подешевела. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В марте 2023 года стоимость квадратного метра в петербургской новостройке в среднем составила 239,1 тысячи рублей, и цена может увеличиться еще больше. При этом самые дешевые квартиры можно приобрести в Шушарах, на юге города.

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«В прошлом году спрос на квартиры был неравномерным. В марте мы наблюдали всплеск, так как многие россияне опасались значительного ухудшения условий по ипотечным кредитам. Позже уровень спроса упал ниже показателей 2021 года, несмотря на снижение ключевой ставки, льготные ипотечные программы и многочисленные акции застройщиков и банков», — сообщила владелица агентства недвижимости Мария Тарасова.

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При этом стоимость квадратного метра во вторичке значительно ниже — около 207,9 тысячи рублей. Однако эксперты отмечают, что лучше уходят квартиры в состоянии «заезжай и живи». А вот убитые объекты без ремонта, хоть и за низкую ценуу, продаются дольше.

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