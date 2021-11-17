Эксперты предрекли рост цен на недвижимость

Цены на недвижимость в России продолжат расти. При этом такая ситуация будет развиваться до 2023 года. Таким мнением поделился риелтор Павел Боровиков. Об этом сообщили URA.ru.

«В перспективах в большом будущем цена все равно будет расти. В краткосрочных моментах спад возможет, цена не может расти линейно. По моим ощущениям, следующий год не должен быть годом сильного роста», — рассказал специалист.

Однако Боровиков успокоил новостью о том, что в 2023 году стоимость квартир может пойти на спад. Однако вероятность снижения цен в 2022 году крайне мала.