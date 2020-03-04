Эксперты пояснили, какая ипотека выгоднее

Глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин подчеркнул, что заемщик должен оценивать свои финансовые возможности при выборе кредита. Переплата напрямую зависит от установленного срока выплат по ипотеке.

«Однако заемщик должен рассчитывать не столько срок кредита, сколько ежемесячную сумму, которую он сможет платить. Исходя из этой суммы и будет определяться срок ипотеки. Также стоит заранее узнать об условиях досрочного погашения займа, чтобы можно было направить дополнительные средства на уменьшение основного долга, а не только на уплату процентов», — добавил Рябинин.

Инвестиционный стратег «БКС премьер» Светлана Кордо отметила, что преимущество ипотеки на 20 лет — низкий ежемесячный платеж, однако в результате сумма переплаты окажется немаленькой.

«Если же сравнить размер переплаты при выборе пятилетнего и 20-летнего срока ипотеки, преимущества длинного варианта не кажутся такими уж очевидными. В нашем случае с кредитом в 3 500 000 переплата по процентам при пятилетнем сроке составит 879 667 рублей, а при 20-летнем — 4 166 081, то есть в 4,7 раза выше», — уточнила Кордо.

По ее словам, срок ипотеки влияет на вероятность его одобрения в банке. Долгосрочный кредит снижает финансовую нагрузку и, как следствие, повышает шансы на одобрение.

«При этом, если заемщик выбрал ипотеку на 15–20 лет, никто не запрещает закрывать ее частично-досрочными платежами, снижая таким образом объем будущей переплаты по кредиту», — напомнила эксперт.